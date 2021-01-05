Тариф на отопление снизится в Костанайской области

В этом году завершается 5-летний тариф ГКП «Костанайская ТЭК» по услуге теплоснабженияпринятый в 2015 году на период 2016-2020 годы.

Согласно пункту 2 статьи 15 Закона РК «О естественных монополиях» тариф устанавливается сроком на пять и более лет.

В этой связи, 10 августа 2020 года в Департаментпоступила заявка ГКП «Костанайская ТЭК» для утверждения нового тарифа на период с 2021-2025 годы.

Заявленный проект предельного уровня среднеотпускного тарифа ГКП «КТЭК» составлял 7578 тенге/Гкал (без НДС), проектный рост 6.4%.

По результатам рассмотрения Департамент утвердил следующий предельный уровень среднеотпускного тарифа на 2021 год — 6 970 тенге/Гкал (без НДС), действующий тариф 2020 года – 7 120 тенге/Гкал (снижение от действующего тарифа на 2,1%).

При этом, тариф для населения и прочих потребителей снижен на 8 %:

Тариф для населения составит 3 873 тенге/Гкал (действующий тариф 4 210 тенге/Гкал). Тариф для прочих потребителей составит 11 558 тенге/Гкал (действующий тариф 12 566 тенге/Гкал).

Таким образом, утвержденный предельный уровень тарифа на 2021 год снизился на 8% и вернулся практически к уровню тарифа 2014 года (в 2014 году тариф для населения составлял 3696,29 тенге/Гкал).

​Примечание: Тариф вводится в действие с 1 февраля 2021 года, с 1 января – 1 февраля 2021 года действует ранее утверждённый тариф для населения и юридических лиц.

Департамент проводит систематическую работу, направленную на снижение тарифов коммунальных предприятий по всем регулируемым услугам.

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