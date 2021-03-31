Депутаты Nur Otan: Министр Цой успешно проваливает работу по вакцинации населения

Депутаты мажилиса от партии Nur Otan раскритиковали работу Министерства здравоохранения по проведению вакцинации населения против Covid-19. Об этом говорится в запросе мажилисменов на имя премьер-министра страны Аскара Мамина, который зачитала депутат Ирина Унжакова, передает informburo.kz

В тексте отмечается, что в начале февраля депутаты фракции Nur Otan уже направляли запрос в адрес министра здравоохранения о наиболее острых проблемах вакцинации населения против коронавируса, но полученный ответ «оставил двойственные чувства». Из него следует, что ведётся широкомасштабная работа, но, по мнению депутатов, её результаты незначительны и не способствуют улучшению ситуации в стране.

«Если правительство заявляет, что массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией, то почему тогда до сих пор нет продуманных, системных и синхронизированных мер по её организации? Вчера министр здравоохранения Цой выступил с очередным призывом к населению вакцинироваться. Но возникает вопрос: куда идти, где вакцинироваться? Ведь в свободном доступе в поликлиниках регионов вакцин нет. Эта ситуация напоминает прошлый год, когда люди были в растерянности и не знали, где и когда можно сдать ПЦР-тесты. Неужели Минздрав за этот год не смог выработать алгоритм действий на опережение?», – сказала Ирина Унжакова.

Она отметила, что глава государства недавно поручил правительству активизировать работу по вакцинации населения, подчеркнув, что без достижения коллективного иммунитета Казахстан не сможет побороть болезнь и восстановить экономику. На деле поставленные Президентом задачи правительство не выполняет.

«И если в начале пандемии все недоработки, ошибки можно было отнести к отсутствию опыта, практики, средств, то сегодня уже есть всё, что должно помочь нам эффективно бороться с Covid-19, в том числе создана вся законодательная база для этой работы. Но ситуация, которая складывается у нас в стране, говорит, что Минздрав не извлёк никаких уроков – ни из собственного, ни из мирового опыта борьбы с коронавирусом», – отмечается в запросе.

В Казахстане, по информации Минздрава, прививки получила 101 тысяча человек – менее 1% населения, хотя вакцинация началась два месяца назад.

«Не надо иметь сверхматематических способностей, чтобы подсчитать, что при таких темпах вакцинации страны понадобится 15 лет, чтобы достичь 70% вакцинирования почти 19-миллионного населения Казахстана», – отметила Ирина Унжакова.

Нерешённым остаётся целый комплекс вопросов, связанных с казахстанской вакциной, о которой известно лишь, что она получила временную регистрацию, считают депутаты фракции Nur Otan. Нет ясной картины и в работе заводов для производства вакцины.

На производство и поставку российской вакцины «Спутник V» выделено 18 млрд тенге, из которых около 15,2 млрд тенге – Карагандинскому фармацевтическому комплексу на производство вакцины. Но, по информации Минздрава, за всё время работы здесь произвели сего 243 тысячи доз вакцины, 93 тысячи из которых применены, а 150 тысяч – ещё развозят по регионам.

«Ещё больше вопросов и, наверное, отдельного разбирательства требует ситуация со строительством завода в Жамбылской области. На его строительство из республиканского бюджета было выделено более 5 млрд тенге. По информации МОН, завод начали строить в сентябре прошлого года, но без ПСД. Проект делали проектировщики, не имеющие опыта подобных работ. В итоге в сметах «забыли» учесть часть оборудования. Сейчас корпус завода возведён практически полностью, но оборудование ещё не поставлено. Наполовину построенный объект лёг на плечи местных исполнительных органов», – сообщила депутат.

Она отметила, что Министерству здравоохранения необходимо в срочном порядке принять соответствующие меры, иначе Казахстан рискует столкнуться с повторением ситуации прошлого лета, когда проявилась полная неготовность к борьбе с пандемией.

«В целом складывается впечатление, что если бывший министр Биртанов провалил начало борьбы с пандемией, то сегодня министр Цой успешно проваливает работу по вакцинации населения. Ежедневная информация нынешнего министра здравоохранения не меняет картины к лучшему, а население не только не может привиться, но и не знает, когда, где и как это можно сделать», – заявила Ирина Унжакова.

Депутаты фракции попросили премьер-министра в кратчайшие сроки предоставить ответ на их запрос, в котором должен быть описан конкретный план поставок вакцины по регионам, график вакцинации всех групп населения, а также предоставлена полная информация о всех пунктах вакцинации, вплоть до телефонов исполнителей.

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