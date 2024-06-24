Девушка, спрыгнувшая с колеса обозрения, перед смертью задушила свою дочь

«По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что погибшая мать жила в Илийском районе Алматинской области.

Напомним, падение девушки с колеса обозрения в Алматы произошло в понедельник, 24 июня. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы и прислали видео с места происшествия. В городском управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшая скончалась до прибытия службы скорой медицинской помощи.