Девушка, спрыгнувшая с колеса обозрения, перед смертью задушила свою дочь

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Девушка, спрыгнувшая с колеса обозрения в Центральном парке отдыха в Алматы, незадолго до самоубийства задушила дома свою дочь, передает Tengrinews.kz.
В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию о гибели девочки.
«По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что погибшая мать жила в Илийском районе Алматинской области.
Напомним, падение девушки с колеса обозрения в Алматы произошло в понедельник, 24 июня. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы и прислали видео с места происшествия. В городском управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшая скончалась до прибытия службы скорой медицинской помощи.
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