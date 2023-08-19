Дистанционка в вузах: новые правила

Министр науки и высшего образования приказом от 7 августа 2023 года внес изменения в Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Под дистанционным обучением понимают обучение, осуществляемое при взаимодействии педагога и обучающихся на расстоянии, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств.

В свою очередь онлайн-обучение – форма обучения по конкретным направлениям подготовки кадров, при которой обучающийся получает высшее и (или) послевузовское образование посредством информационно-коммуникационных технологий и Интернета для взаимодействия между педагогом и обучающимся вне зависимости от пространственного и временного расстояния.

Кто может учиться дистанционно

Организации высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО) предоставляют дистанционное обучение:

обучающимся, имеющим заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья;

участникам международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов и фестивалей на период участия;

обучающимся в ОВПО не более установленного настоящими Правилами объема по определенному перечню направлений подготовки кадров. Дистанционное обучение осуществляется при взаимодействии участников образовательного процесса на расстоянии независимо от их места нахождения, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств.

Дистанционное обучение участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей осуществляется по заявлению обучающегося на имя руководителя ОВПО в произвольной форме на период участия с указанием сроков. При этом занятия организуют посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения.

Дистанционное обучение обучающегося, имеющего заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья, осуществляется по заключению врачебно-консультационной комиссии. Период и срок дистанционного обучения определяется на основании медицинских показаний.

Учебные занятия для лиц, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать ОВПО, организуются посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения и путем самостоятельного освоения учебных материалов по решению организации образования.

Перечень дисциплин и (или) модулей, допускаемых для дистанционного обучения независимо от формы обучения, ОВПО определяет самостоятельно и утверждает приказом руководителя.

Мониторинг соблюдения обучающимся дисциплины и (или) модуля в процессе освоения образовательной программы, уровня участия в учебном процессе, посещаемости осуществляется через формирование его цифрового следа.

Цифровой след обучающегося – это набор верифицированных данных о результатах образовательной деятельности, зафиксированных на LMS (Элэмэс) (система управления обучением) и (или) иных платформах или информационной системе.

В ОВПО предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 20% для подготовки кадров в сфере педагогических наук, права, хореографии, музыкального искусства, авиационной техники и технологий, строительства, морской техники и технологий, здравоохранения, военного дела, ветеринарии от общего количества дисциплин за весь период обучения.

Для подготовки кадров по образовательным программам профильной магистратуры направлений «Педагогические науки» предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 40% от общего количества дисциплин за весь период обучения.

Для подготовки кадров по остальным направлениям подготовки кадров в ОВПО предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 50% от общего количества дисциплин за весь период обучения.

При изучении дисциплин с применением дистанционного обучения учебные занятия проводятся посредством синхронного формата обучения, за исключением дисциплин, освоение которых предусматривается с применением МООК.

ОВПО обеспечивает обучающимся индивидуальный учебный план, а также доступ к информационной системе и электронному расписанию уроков, электронному журналу, электронным ресурсам.

ОВПО обеспечивает консультационную поддержку обучающихся и строгий мониторинг за соблюдением обучающимся дисциплины в процессе освоения образовательной программы, посещаемости, логирования, контроль за ходом изучения материалов и своевременного выполнения заданий, оценивания через его цифровой след.

При дистанционном обучении сохраняется трудоемкость учебных дисциплин и видов учебной работы в соответствии с действующей образовательной программой.

В условиях ограничительных мер, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, профессиональная практика, исследовательская и экспериментальная работа, лабораторные и студийные занятия, осуществление которых невозможно в онлайн-формате, при переходе на дистанционное обучение переносятся на последующие академические периоды.

Организация учебного процесса в форме онлайн-обучения

Прием обучающихся на онлайн-обучение осуществляется ОВПО в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования и с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования.

Обучение в форме онлайн-обучения не допускается по Перечню направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, обучение по которым в форме экстерната и онлайн-обучения не допускается.

ОВПО осуществляет онлайн-обучение и обеспечивает обучающимся индивидуальный учебный план в соответствии с Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, и индивидуальный график освоения образовательной программы.

ОВПО предусматривает порядок организации онлайн-обучения в академической политике, политике академической честности, кодексе чести студента, правилах этики, проведения промежуточной и итоговой аттестации, внутренних стандартах качества.

Образовательную программу высшего и послевузовского образования ОВПО разрабатывает самостоятельно.

Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы (силлабусы) онлайн обучения отражают соотношение асинхронного и синхронного формата обучения, при этом соотношение синхронных занятий составляет не менее 20% от общего объема каждой дисциплины, за исключением дисциплин, освоение которых предусматривается с применением МООК.

ОВПО заключает договор с обучающимся, предусматривающий требования к техническому обеспечению обучающегося и согласие на обработку персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения онлайн-платформы. ОВПО обеспечивает размещение персональных данных обучающихся на серверах, размещенных в Казахстане, которые администрируются, обслуживаются и поддерживаются отечественными провайдерами и/или IT- специалистами ОВПО.

Онлайн-обучение осуществляется посредством образовательного портала ОВПО, который включает:

Систему управления обучением, в том числе встроенную структуру элементов курса: силлабусов с обязательным указанием результатов обучения и контрольных заданий, направленных на проверку достижения результатов обучения, лекций, практических, лабораторных заданий, политику оценивания курса, аудио, видео-контент, электронные документы, изображения, гиперссылки на медиасервисы, электронную библиотеку, платформу МООК, доступные корпоративные каналы для обратной связи с участниками образовательного процесса, организации групповых занятий, взаимодействия преподаватель-обучающийся, обучающийся-обучающийся, преподаватель-преподаватель, администрация-обучающийся.

Систему управления данными об обучающихся: доступ к личной учетной записи, управление учебным процессом, включающим успеваемость, посещаемость обучающихся, прозрачность учебного процесса, электронное расписание учебных занятий с учетом асинхронного и/или синхронного формата обучения со ссылками на онлайн курсы или на занятие в системе видеоконференцсвязи, онлайн-регистрация на учебные дисциплины.

Систему управления исследованиями: база исследовательских проектов, публикаций, научных разработок, ученых и результаты исследований.

ОВПО обеспечивает:

ОВПО обеспечивает: вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность и социально-культурную жизни ОВПО;

размещение цифрового контента в соответствии с рабочими учебными планами на образовательном портале ОВПО и с актом готовности ОВПО не менее чем за 5 рабочих дней до начала академического периода;

качество цифрового контента, отвечающего следующим требованиям: полноты, разнообразия, наличия педагогического дизайна, мультимедийности;

освоение не менее 10% от общего объема кредитов образовательной программы с применением МООК на официальной платформе ОВПО и (или) подписки на международных образовательных платформах (Coursera (Курсэра), EdX (Эдикс), FutureLearn (Фьючелен), Udacity (Юдасити);

взаимодействие с другими ОВПО по организации онлайн-обучения.

К преподаванию в форме онлайн-обучения допускается профессорско-преподавательский состав, прошедший курсы повышения квалификации в области IT-компетенции, методики и технологии онлайн-обучения за последние три года общим объемом не менее 72 часов.

Мониторинг и анализ эффективности образовательного процесса производится ОВПО путем отслеживания цифрового следа обучающегося и преподавателя.

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется ОВПО самостоятельно. При проведении промежуточной и итоговой аттестации в онлайн форме применяется онлайн прокторинг.

Онлайн прокторинг – система верификации личности и подтверждения результатов прохождения онлайн-экзаменов, которая обеспечивает сохранение записи, распознавание и идентификация личности, анализ движений головы и тела, с определением уровня шума, распознаванием мультифейса, запроса на запись комнаты в режиме 360 градусов, логирование подозрительных событий.

При онлайн-обучении осуществляется обязательная проверка всех видов письменных работ на предмет заимствования с соблюдением принципов академической честности.

Мониторинг посещаемости занятий и успеваемости обучающихся осуществляется ОВПО путем формирования аналитических отчетов по контингенту обучающихся, курсов, единицам контента, статистике обращений к конкретным курсам либо его контенту, логам входа в платформу, динамике активности в курсах, распределения оценок, статистике посещаемости.

Требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения

К организациям образования, реализующим образовательные программы высшего и послевузовского образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:

наличие информационно-технологической инфраструктуры для бесперебойной организации дистанционного обучения – устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, системы хранения данных, функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем аутентификации для идентификации личности обучающегося, системы обнаружения заимствований, онлайн-прокторинга;

функционирование информационной системы управления образованием, в том числе платформы управления обучением, включающей веб-сайт, образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность цифровых образовательных ресурсов;

обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на основе разработанной Политики безопасности организации образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;

обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами, функционирование онлайн-курсов (структурированный дизайн курса, карта формируемых результатов обучения, спецификация системы оценивания, описание показателей и критериев оценивания);

обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и информационным системам, в которых размещены учебный, справочный и методический материалы, а также к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам;

обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов и всех видов контроля учебных достижений обучающихся, система самооценивания; электронная библиотека; электронный документооборот, онлайн-регистрация на получение места в общежитии;

обеспечение условий для дистанционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;

наличие системы мониторинга качества образовательных услуг в соответствии с внутренней системой обеспечения качества.

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