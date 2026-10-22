Для граждан 85 стран вводят новое условие въезда в Казахстан

Иностранцам, которые приезжают в Казахстан без визы, потребуется электронное предварительное разрешение на въезд. Новое требование затронет граждан 85 стран, сообщает BAQ.KZ.
Безвизовый режим сохранится, однако путешественникам, не входящим в число исключений, необходимо будет заранее оформить разрешение через цифровую платформу QazETA.
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Внедрение системы начнётся 1 ноября 2026 года. До 30 июня 2027 года отсутствие электронного разрешения само по себе не станет основанием для отказа во въезде. В переходный период иностранцам будут разъяснять порядок оформления документа.
С 1 июля 2027 года разрешение станет обязательным для тех, на кого распространяется требование. При его отсутствии иностранцу могут отказать в пересечении границы.
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