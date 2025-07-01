С каких аэропортов и погранпостов начнут внедрять новые правила въезда в Казахстан





Систему электронных разрешений для иностранцев, въезжающих в Казахстан без визы, будут запускать поэтапно, сообщает BAQ.KZ.

С 1 ноября 2026 года её начнут внедрять в аэропорту Актау и на четырёх автомобильных пунктах пропуска:

«Урлютобе» в Павлодарской области;

«Аухатты» в Жамбылской области;

«Атамекен» в Туркестанской области;

«Нурлы Жол» в области Жетысу.

С 1 января 2027 года к системе подключат международные аэропорты Астаны и Алматы. С 1 марта новые правила распространят на остальные пункты пропуска через государственную границу.

Читайте также: Для граждан 85 стран вводят новое условие въезда в Казахстан

При этом до конца июня 2027 года отсутствие разрешения не будет самостоятельным основанием для отказа во въезде. Обязательным для иностранцев, не освобождённых от этого требования, документ станет с 1 июля.

Полиция пошла по домам и квартирам казахстанцев: что выявили проверки Восемь тысяч человек без регистрации и 62 единицы незарегистрированного оружия выявили полицейские во время мероприятия...

Для граждан 85 стран вводят новое условие въезда в Казахстан Иностранцам, которые приезжают в Казахстан без визы, потребуется электронное предварительное разрешение на въезд. Новое требование...