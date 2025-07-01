С каких аэропортов и погранпостов начнут внедрять новые правила въезда в Казахстан

Систему электронных разрешений для иностранцев, въезжающих в Казахстан без визы, будут запускать поэтапно, сообщает BAQ.KZ.
С 1 ноября 2026 года её начнут внедрять в аэропорту Актау и на четырёх автомобильных пунктах пропуска:
- «Урлютобе» в Павлодарской области;
- «Аухатты» в Жамбылской области;
- «Атамекен» в Туркестанской области;
- «Нурлы Жол» в области Жетысу.
С 1 января 2027 года к системе подключат международные аэропорты Астаны и Алматы. С 1 марта новые правила распространят на остальные пункты пропуска через государственную границу.
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При этом до конца июня 2027 года отсутствие разрешения не будет самостоятельным основанием для отказа во въезде. Обязательным для иностранцев, не освобождённых от этого требования, документ станет с 1 июля.
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