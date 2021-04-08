Для казахстанских студентов вновь открыт доступ к очному обучению в России

Для студентов из Казахстана вновь открыт доступ к очному обучению в России. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, во время переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди были обсуждены вопросы возвращения студентов к очному формату обучения тех, кто получает образование в России.

Со своей стороны я подтвердил готовность России принимать казахстанских студентов. У нас учится более 66 тысяч студентов из Казахстана. Для них вновь открыт доступ к очному обучению в российских вузах, причем половина из них — 31 тысяча обучаются за счет российского бюджета, — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Казахстана.

При этом он добавил, что для комфортного передвижения студентов Россия готова расширить авиасообщения по мере успокоения эпидемиологической ситуации.

Сегодня мы поговорили как сделать так, чтобы максимально комфортно студенты могли возвращаться на учебу, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилось. И мы заинтересованы его расширить по мере успокоения эпидемиологической ситуации, — добавил министр иностранных дел РФ.

В октябре 2020 года сообщалось, что казахстанским студентам разрешили прибывать в Россию только на самолете. В Роспотребнадзоре отмечали, что «студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР».

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