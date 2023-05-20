До 3 суток ареста могут получить более 12 тысяч должников в Костанайской области

Более 12 тысяч должников, проживающих в Костанайской области, имеют задолженность по налогу на транспорт на общую сумму 190 млн. тенге сообщает Департамент госдоходов по Костанайской области.

С 26 мая неисполненные налоговые приказы будут переданы частным судебным исполнителям для принудительного взыскания задолженности.

При этом, судебные исполнители имеют право ограничить регистрационные действия в уполномоченных органах, выезд должника за пределы страны, арест должника, водворение транспортного средства на штрафстоянку, приостановление действия водительских прав, арест банковских счетов и иного имущества.

​Вместе с тем, частными судебными исполнителями кроме суммы долга дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

В этой связи, Департамент госдоходов рекомендует проверить сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности при помощи мобильного приложения е-SalyqAzamat—Электронные сервисы—Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам -ввести ИИН.

​Также, в ведомстве сообщили, что с начала 2023 года по судебным приказам органов государственных доходов ЧСИ произведен арест пяти должников г.Лисаковска, Рудный, Сарыкольского, Федоровского и Житикаринскогорайонов с мерой пресечения от 1 до 3-х суток за неуплату задолженности прошлых лет.

Кроме того, принята мера приостановление действия водительских прав к должнику г.Рудного, произведено водворение авто на штрафстоянку.

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