До 40% казахстанцев могут исключить из очереди на жильё после проверки





В Казахстане продолжат проверять список граждан, состоящих на учёте нуждающихся в жилье. По прогнозам «Отбасы банка», от 30 до 40% человек из старой очереди могут не соответствовать установленным требованиям, сообщает ortcom.kz

Как сообщил заместитель председателя банка Жансултан Матай, сейчас на жилищном учёте по стране состоят более 988 тысяч человек. Около 459 тысяч из них относятся к социально уязвимым слоям населения.

Основная задача — актуализировать данные 643 тысяч казахстанцев, которые вставали в очередь на протяжении последних 30 лет. На данный момент из списка уже исключили 64 тысячи человек.

Инвентаризацию планируют проводить поэтапно во всех областях и районах. Очередникам необходимо обновить сведения о себе, содержащиеся в базе. Однако эту процедуру пока не прошла даже половина участников старой очереди.

В банке предполагают, что некоторые граждане не актуализируют данные из-за опасения потерять место в списке. Ранее массовую проверку затрудняла необходимость получать индивидуальное согласие на обработку персональных данных. Теперь «Отбасы банк» получил разрешение на проведение такой работы.