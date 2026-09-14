Детский центр и фитнес-клуб откроют в новом комплексе в Аулиеколе
В селе Аулиеколь завершается строительство нового развлекательного комплекса. Стоимость инвестиционного проекта составляет 200 миллионов тенге....
Выпуск ТВ-новостей — 14.09.26-видео
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