Детский центр и фитнес-клуб откроют в новом комплексе в Аулиеколе





В селе Аулиеколь завершается строительство нового развлекательного комплекса. Стоимость инвестиционного проекта составляет 200 миллионов тенге.

Сейчас на объекте проводят внутренние отделочные работы. Готовность здания оценивается примерно в 70%. После открытия в комплексе начнёт работать детский развлекательный центр, а в селе появятся 20 новых рабочих мест.

В дальнейшем предприниматель планирует достроить здание и открыть в нём фитнес-клуб. Таким образом, у жителей Аулиеколя появится новое место для семейного отдыха и занятий спортом.

Накануне строящийся комплекс посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

«Мне лично очень приятно находиться в этом помещении, поскольку это не традиционный, а специфичный для сельской местности вид бизнеса. Дети тоже должны иметь возможность вместе с родителями отдыхать в хороших, комфортных условиях», — отметил глава региона.