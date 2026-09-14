Детский центр и фитнес-клуб откроют в новом комплексе в Аулиеколе

В селе Аулиеколь завершается строительство нового развлекательного комплекса. Стоимость инвестиционного проекта составляет 200 миллионов тенге.
Сейчас на объекте проводят внутренние отделочные работы. Готовность здания оценивается примерно в 70%. После открытия в комплексе начнёт работать детский развлекательный центр, а в селе появятся 20 новых рабочих мест.
В дальнейшем предприниматель планирует достроить здание и открыть в нём фитнес-клуб. Таким образом, у жителей Аулиеколя появится новое место для семейного отдыха и занятий спортом.
Накануне строящийся комплекс посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
«Мне лично очень приятно находиться в этом помещении, поскольку это не традиционный, а специфичный для сельской местности вид бизнеса. Дети тоже должны иметь возможность вместе с родителями отдыхать в хороших, комфортных условиях», — отметил глава региона.
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Выпуск ТВ-новостей - 14.09.26
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