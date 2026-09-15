До +26 градусов и без дождей: какой будет погода в Костанайской области





В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируется туман.

Ветер западный и юго-западный, его скорость составит 9–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +5…+10 градусов. Днём ожидается от +18 до +23 градусов, на юге области — до +26.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днём — +20…+22.

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