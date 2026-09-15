Заброшенное здание станет жильём для очередников в Костанайской области





В Аулиеколе пустующее здание переоборудуют в жилой дом на 31 квартиру

В Аулиеколе началась реконструкция здания, которое переоборудуют под четырёхэтажный жилой дом. В нём будет два подъезда и 31 квартира, большую часть составят двухкомнатные.

Жильё предназначено для очередников из социально уязвимых категорий населения. Стоимость одного квадратного метра составит 308 тысяч тенге. Завершить реконструкцию планируют в начале декабря.

Объект посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. По его словам, в этом году для социально уязвимых граждан в регионе приобретают более 1 200 квартир.

«Практически половина из них находится в сельской местности. Этот объект долгое время простаивал. Таким образом, мы используем здания, которые можно восстановить, и вместе с тем строим дополнительное жильё», — сообщил глава региона.

Позже Кумар Аксакалов встретился с жителями района в местном Доме культуры. Один из участников встречи рассказал, что в прошлом году получил квартиру, отметив оперативное решение жилищного вопроса.

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