Морозы и снег не отступают — прогноз погоды

Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 апреля предоставили синоптики «Казгидромета».

27 апреля на большей части страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

28-29 апреля под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами, 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града, 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики — осадки в виде дождя и снега.

По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

Что же касается температурного фона в целом ожидается постепенное повышение дневных температур.

Однако в ночные часы 27-28 апреля в северной половине страны столбики термометров достигнут отметки 1-8 мороза.

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