Яйца, картофель и мясо: ещё одна сельхозярмарка пройдёт в Костанае





17 октября в Костанае пройдёт сельскохозяйственная ярмарка в рамках республиканского проекта «Дала дәмі». Начало — в 9:00.

Ярмарка состоится на крытой торговой площадке на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Генерала Арыстанбекова.

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Местные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия представят 20,5 тонны продукции. В ассортименте — мясная продукция, мясо птицы, рыба, картофель, мука, овощи, растительное и сливочное масло, яйца и другие продукты.

Жители и гости города смогут приобрести сельскохозяйственную и продовольственную продукцию по заявленным доступным ценам.

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