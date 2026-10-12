«Пришли за яйцами, а их нет»: костанайцы пожаловались на нехватку продуктов на ярмарке





В минувшие выходные в Костанае прошла сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі». Торговля развернулась на крытой площадке на пересечении улиц Генерала Арыстанбекова и Воинов-Интернационалистов, рядом с недавно обустроенным сквером.

Продукцию представили 25 предпринимателей из Костаная, а также фермеры Сарыкольского, Карасуского, Узункольского и Мендыкаринского районов.

Для продавца Ольги Ткач торговля с утра шла бойко: за первые два часа она продала большую часть привезённого товара. По её словам, цены на ярмарке были ниже тех, по которым она обычно торгует на рынке.

«Вот, например, я торговала на рынке Саяхат, торгую по 2500, здесь я поставила по 2000. Сало копчённое, везде торгуется, сало, рёбра по 4000, я поставила по 3000 как бы. Мясо вообще, свинину сейчас отдаю по 1800, торговала по 2000», — рассказала Ольга Ткач.

Организаторы, как правило, рекомендуют продавцам устанавливать цены ниже магазинных. Однако впечатления покупателей от ярмарки оказались разными. Некоторые посетители пожаловались, что не смогли приобрести продукты, за которыми пришли.

«Вообще не нравится. Картофеля почти нет. Я пришла собственно за картофелем, но его нет. Я была когда-то во Дворце спорта, и вот во второй раз пришла сюда, но не впечатлило», — поделилась одна из покупательниц.

Другая посетительница рассказала, что рассчитывала купить яйца дешевле, чем в магазине, но товара не хватило.

«Мы пришли за яйцами, а яиц нет! Ну что это такое, три ящика?! Муки нет, макарон нет… Зачем тогда эту ярмарку собирать. Мы — пенсионеры, у нас пенсии маленькие. Мы пришли что подешевле купить, а тут подешевле ничего не купишь!» — высказалась она.

В разговоре с корреспондентом покупательница уточнила, что на ярмарке яйца продавали по 500 тенге, тогда как в магазине, по её словам, они стоят 700 тенге.

Ещё одна посетительница также отметила нехватку яиц, хотя сами цены её устраивали.

«Семь коробок яиц привезли! Вы что, смеётесь, что ли? Пол-Костаная собрали людей — семь коробок яиц. Смешно. Ну цены-то нормальные были. Но где они? Говорят, в 8 часов уже не было. Представляете. Вот сейчас иду, это что такое? Ночью занимать, что ли?» — сказала покупательница.

При этом она положительно оценила стоимость курицы и добавила, что цена в 500 тенге за десяток яиц её бы устроила.

Были и те, кто остался доволен ассортиментом и ценами.

«На ярмарку прихожу часто, живу здесь рядом. Всё устраивает. Цены приличные, приемлемые. Вполне можно что-то подобрать. Поэтому разнообразие хорошее. Есть и мёд, есть и птица, и говядина, и баранина, и свинина, и полуфабрикаты, поэтому всё прилично. Дешевле, да. Ну, для разнообразия, прийти пообщаться с народом, очень даже, я люблю», — рассказала посетительница.

«Дала дәмі» — республиканский проект, в рамках которого местные сельхозтоваропроизводители продают продукцию напрямую покупателям. По отзывам части посетителей, на минувшей ярмарке доступные цены привлекли покупателей, однако отдельных товаров хватило не всем.