24 ноября на западе, севере и востоке Костанайской области прогнозируют дождь, снег, туман и гололёд.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, а днём на западе и севере области усилится до 15–20 м/с.

Ночью температура составит от −3 до +2 °C, днём — от +2 до +7 °C.

В Костанае будет облачно и туманно, утром и днём ожидаются дождь и снег. Скорость юго-западного ветра составит 9–14 м/с. Ночью температура опустится до 0…−2 °C, днём воздух прогреется до +2…+4 °C.