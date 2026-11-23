Аким Костаная Марат Жундубаев призвал штрафовать предпринимателей, которые устанавливают киоски на городской территории без разрешительных документов. По его словам, таких случаев стало меньше, однако предупреждения не всегда помогают. После замечания торговую точку могут убрать, а затем поставить в другом месте.

«Вот за такие вещи должны нести строгую ответственность», — заявил Жундубаев.

В качестве примера аким вспомнил случай, когда в Центральном сквере установили точку по продаже мороженого. Он также обратил внимание на киоски, которые предприниматели размещают во дворах, выводя вход на улицу.

По словам Жундубаева, если участок предоставили под киоск вопреки его целевому назначению, речь идёт о двух нарушениях. Одно связано с использованием земли, второе — с самовольной установкой торгового объекта.

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