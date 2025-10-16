В Казахстане предлагают запретить детям младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Исключение предусмотрено для мессенджеров. Законопроект ещё дорабатывают, а сроки возможного вступления ограничений в силу пока не определены.

Авторы инициативы объясняют её необходимостью защитить детей от вредного контента. По словам директора регионального центра психологической поддержки и воспитательной работы управления образования Костанайской области Елены Петренко, к 16 годам у подростков лучше развиты навыки саморегуляции и критического мышления. Детям младшего возраста, по её мнению, сложнее оценивать увиденное в соцсетях.

Директор «Qostanai Hub» Дамир Мнайдаров поддержал инициативу, но предложил обсудить возрастной порог. Он также отметил, что на практике контролировать соблюдение ограничений будет сложно.

«Может с 12 лет? Может быть, возраст бы пересмотрел. Но, в общем и целом, инициатива правильная. Потому что очень сложно отследить, что смотрят дети, что они потребляют», — сказал Мнайдаров.

Эксперты также обратили внимание на роль родителей. По словам Петренко, некоторые взрослые с раннего возраста передают гаджетам часть воспитательных функций.

«Ещё разговор об ограничении связан немножко с тем, чтобы вернуть ответственность родителям в том числе. Потому что некоторые родители передают часть воспитательных функций гаджетам. И это можно увидеть невооруженным взглядом при общении родителей с маленькими детьми», — отметила Петренко.

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