За десять месяцев 2026 года в Костанае составили 5 188 протоколов за нарушение правил благоустройства. Это на 9,1% больше, чем за весь 2025 год. Как сообщил заместитель акима города Алмат Исенбаев, с января по октябрь наложили 80 штрафов на общую сумму 7 374 125 тенге.

В 2023 году в городе составили 3 755 протоколов и наложили 67 штрафов. В 2024 году число протоколов почти удвоилось и достигло 7 408, а число штрафов выросло до 111. В 2025 году составили 4 755 протоколов и наложили 34 штрафа.

Исенбаев напомнил, что за нарушение правил благоустройства статья 505 КоАП РК предусматривает предупреждение или штраф. По его словам, размер штрафа составляет от 20 до 100 МРП.

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