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В Житикаре сотрудники МЧС освободили лебедя, который застрял в металлическом ограждении христианского кладбища.
Птицу заметил местный житель. Лебедь не мог выбраться самостоятельно, и мужчина позвонил по номеру 112.
Прибывшие на место спасатели освободили птицу и передали её местному жителю для дальнейшего ухода. По данным МЧС, жизни лебедя ничего не угрожает.
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