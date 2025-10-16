В Житикаре сотрудники МЧС освободили лебедя, который застрял в металлическом ограждении христианского кладбища.

Птицу заметил местный житель. Лебедь не мог выбраться самостоятельно, и мужчина позвонил по номеру 112.

Прибывшие на место спасатели освободили птицу и передали её местному жителю для дальнейшего ухода. По данным МЧС, жизни лебедя ничего не угрожает.

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