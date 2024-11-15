Казахстанская пенсионная система обошла десятки стран по долгосрочной устойчивости
Казахстан занял восьмое место по показателю долгосрочной устойчивости пенсионной системы в международном рейтинге Marsh CFA...
23 ноября на западе, юге и востоке Костанайской области прогнозируют дождь и снег, местами гололёд.
На западе, севере и юге области ожидается туман.
В Костанае также будет туман.
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