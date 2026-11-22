Казахстан занял восьмое место по показателю долгосрочной устойчивости пенсионной системы в международном рейтинге Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026. По этому направлению страна получила 74,4 балла. Оценка учитывает, в частности, охват работников пенсионными программами, объём пенсионных активов и демографические изменения.
В общем рейтинге Казахстан расположился на 29-м месте среди 55 пенсионных систем. Итоговый результат — 64,8 балла и оценка C+. В предыдущем исследовании страна набрала 65 баллов.
Эксперты оценивают более 50 показателей по трём направлениям: достаточность пенсионных доходов, устойчивость системы, а также качество регулирования и управления. По показателю достаточности Казахстан получил 44,9 балла, а по качеству регулирования и управления — 83 балла.
Исследование рассматривает пенсионную систему Казахстана как многоуровневую: она включает государственные выплаты, обязательные пенсионные взносы работников и работодателей, а также добровольные накопления. Среди сильных сторон страны отмечены широкий охват работников пенсионными программами, защита интересов участников и их информирование. При этом результаты указывают на необходимость дальнейшей работы над достаточностью пенсионного обеспечения.
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