В посёлке Джамбул Костанайской области восстановили двухэтажный дом на улице Молодёжной, который прошлой зимой дважды горел за несколько часов. На ремонт из бюджета выделили 37 млн тенге. Строительные работы завершили 10 ноября, теперь жильцам предстоит за свой счёт провести коммуникации в квартиры, сообщает «Алау».

Первый пожар произошёл днём 25 декабря 2025 года, второй — в ночь на 26 декабря. Обошлось без жертв, однако восемь квартир стали непригодными для проживания. В октябре начался ремонт. В доме заменили кровлю, межэтажные перекрытия, несущие конструкции и внутренние перегородки, а также утеплили фасад.

По словам акима Жамбылского сельского округа Жаная Алтынсарина, представители компании «Форфайт» осмотрели электросети. Подрядчик предусмотрел в смете коробки с автоматами для счётчиков. Владельцам квартир нужно подать заявления в компанию и оплатить работы по проведению электричества в свои квартиры. После этого компания выполнит подключение. Подведение других коммуникаций в квартиры также оплатят жильцы.

Семья Исмаила и Эммы Ахмедовых с четырьмя детьми пока живёт в съёмном жилье. По словам супругов, после пожара им помогали оплачивать аренду до марта. Теперь семья платит за неё самостоятельно. Ахмедовы поблагодарили подрядчика за ремонт дома и рассказали, что у них пока нет денег на подключение отопления и другие работы в квартире.

«Если бы тепло нам сейчас завели… У нас нет сейчас, как сказать, денежных средств, чтобы это завести».

Редакция «Алау» запросила у департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области информацию о причинах обоих пожаров и о том, установлены ли виновные. На момент публикации ответ не поступил.

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