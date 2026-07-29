В Казахстане начали устанавливать специальные дорожные знаки и наносить разметку, запрещающие парковку автомобилей на местах для пожарной техники. Об этом сообщает Zakon.kz.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова, изменения в нормативно-правовые акты уже внесены и вступили в силу. Требования распространяются на новые объекты, однако такие места начали оборудовать и в существующих жилых комплексах.
Одним из первых стал ЖК «Гранд Алатау» в Астане. Там по согласованию с объединением собственников имущества установили запрещающий знак и нанесли разметку.
«Мы внесли дополнения в нормативно-правовые акты, и они на сегодня вступили в силу. Эта норма распространяется на новые объекты, но здесь мы договорились с ОСИ и установили специальную разметку и запрещающий знак. Будем и дальше устанавливать их в других дворах», — сообщил министр.
Занимать места, выделенные для пожарной техники, другим автомобилям запрещено. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 МРП, за повторное в течение года — 10 МРП. Контролировать соблюдение правил будут органы внутренних дел.
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