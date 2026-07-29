С января 2027 года в Казахстане планируют повысить зарплаты более чем 77 тысячам медицинских работников. При повышении будут учитывать непрерывный стаж. Эта мера направлена на поддержку участковой службы.

Одновременно Минздрав меняет организацию первичной медицинской помощи. Ведомство развивает отделения неотложной помощи, пересматривает распределение рабочего времени врачей и готовит переход медорганизаций на принципы общей практики.

Ожидается, что изменения сделают приём доступнее и помогут специалистам лучше координировать работу. Для пациентов результат будет зависеть от того, как поликлиники внедрят изменения и удастся ли сократить ожидание консультаций и обследований.

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