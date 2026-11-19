На западе и севере Костанайской области днём 21 ноября прогнозируют дождь, снег и гололёд. Ночью и утром туман и гололёд ожидаются на севере, востоке и юге региона. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью температура опустится до −1…−6 °C, на востоке области — до −9 °C. Днём ожидается +1…+6 °C, на юге — до +9 °C.

В Костанае прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Юго-восточный ветер — 5–10 м/с. Ночью будет −4…−6 °C, днём — +1…+3 °C.