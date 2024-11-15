Приём в поликлиниках и зарплаты медиков: что планируют изменить в Казахстане с 2027 года
С января 2027 года в Казахстане планируют повысить зарплаты более чем 77 тысячам медицинских работников....
Суд района Беимбета Майлина назначил 20 суток административного ареста водителю, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея права на управление транспортом.
Суд установил, что мужчина сел за руль 15 ноября 2026 года около 02:40 в селе Әйет. На заседании он признал вину.
Мужчину признали виновным по части 6 статьи 608 КоАП РК. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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