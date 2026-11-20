Пострадавшие от пожара в дачном обществе «Мичуринец» в Житикаре до сих пор ждут обещанной помощи. В областном управлении координации занятости и социальных программ сообщили «Алау», что на выплаты нужно больше 50 млн тенге, а в бюджете района на помощь пострадавшим от пожаров предусмотрено 3 млн тенге.

Пожар произошёл 6 сентября и охватил 1200 гектаров. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и высокой сухой травы на заброшенных участках. После пожара комиссия обследовала территорию и выдала пострадавшим документы для получения единовременной выплаты в размере 100 МРП — чуть больше 432 тысяч тенге.

Владелец одного из пострадавших участков Николай Наливайко направил в редакцию «Алау» видеообращение. По его словам, деньги ему так и не перечислили, а в соцзащите объяснили задержку отсутствием средств. Мужчина подал жалобы в прокуратуру и районный акимат и готов обратиться в суд.

В областном управлении сообщили, что приняли уже 118 заявлений от пострадавших дачников. Приём продолжается. Главный специалист управления Динара Аужанова пояснила, что бюджет на такую помощь обычно рассчитывают по числу получателей за предыдущий год.

По словам Аужановой, назначенные выплаты перечислят после того, как районный маслихат утвердит выделение средств. Заседание ожидается после выборов, назначенных на 29 ноября. Точную дату выплат в управлении пока не назвали.