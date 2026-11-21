Сегодня не стало Владимира Ивановича Шайрера — заслуженного тренера Республики Казахстан, выдающегося наставника и почётного гражданина Рудного.

Его вклад в развитие бокса и воспитание спортсменов навсегда останется в истории казахстанского спорта. Федерация бокса Костанайской области выразила искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

фото взято с www.sports.kz

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