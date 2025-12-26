22 ноября с 12:00 из-за ухудшения погодных условий закрыт для движения участок автодороги республиканского значения «Костанай — Мамлютка».

Ограничение действует для всех видов транспорта на отрезке с 163-го по 226-й километр — от села Узунколь до границы Северо-Казахстанской области.

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