Национальный банк Казахстана предлагает продлить до 31 декабря 2029 года исключение из правил расчёта коэффициента долговой нагрузки для ипотечных займов по системе жилищных строительных сбережений в Отбасы банке, передает krisha.kz

По общему правилу, платежи по всем кредитам заёмщика, включая новый заём, не должны превышать половину его дохода. Например, при зарплате 500 тысяч тенге ежемесячные выплаты по кредитам не должны быть выше 250 тысяч тенге.

Для ипотеки в Отбасы банке предлагается сохранить возможность отступать от этого ограничения. При этом банк по-прежнему будет оценивать доходы клиента и его способность выплачивать кредит. Для коммерческих банков общий лимит коэффициента долговой нагрузки останется на уровне 0,5.

Нацбанк также предлагает учитывать при расчёте долговой нагрузки не только доходы созаёмщика, но и его обязательства по другим кредитам. Жилищные выплаты можно будет включать в доход, если они направляются на погашение ипотеки.

Ограничение по долговой нагрузке предлагают не применять при рефинансировании кредита в том же банке, если ежемесячный платёж не увеличится.

Послабления для некоторых автокредитов предлагают продлить до конца 2027 года. Они могут распространяться на покупку нового автомобиля, впервые регистрируемого в Казахстане, подержанного автомобиля при первоначальном взносе от 50%, а также автомобиля не старше трёх лет при взносе от 30%. Во всех случаях автомобиль должен находиться в залоге у банка.

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