До 16 лет — только мессенджеры. В Казахстане обсуждают запрет на регистрацию детей в соцсетях
В Казахстане предлагают запретить детям младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Исключение предусмотрено для...
С 24 по 26 ноября через Казахстан пройдёт серия северо-западных циклонов. Почти по всей стране ожидаются дождь и снег, местами прогнозируются туман и усиление ветра.
24 ноября в отдельных районах востока и юго-востока страны ожидаются сильные осадки. На севере, востоке и в центре Казахстана возможен гололёд.
В большинстве регионов температура существенно не изменится. На юге и юго-востоке к 26 ноября воздух днём прогреется до +15…+25 °C.
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