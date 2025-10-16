С 24 по 26 ноября через Казахстан пройдёт серия северо-западных циклонов. Почти по всей стране ожидаются дождь и снег, местами прогнозируются туман и усиление ветра.

24 ноября в отдельных районах востока и юго-востока страны ожидаются сильные осадки. На севере, востоке и в центре Казахстана возможен гололёд.

В большинстве регионов температура существенно не изменится. На юге и юго-востоке к 26 ноября воздух днём прогреется до +15…+25 °C.

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