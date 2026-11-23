В посёлке Качар двое детей 2017 и 2020 годов рождения оказались заперты в ванной комнате. Как сообщили в МЧС, дверь была заперта изнутри, и дети не смогли открыть её самостоятельно.
На номер 101 позвонил отец детей. Прибывшие спасатели в его присутствии открыли дверь и освободили детей. Медицинская помощь им не потребовалась.
В МЧС напомнили родителям, что важно присматривать за маленькими детьми, объяснять им правила безопасности дома и следить за тем, чтобы двери не могли случайно заблокироваться изнутри.
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