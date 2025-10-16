Теоретический экзамен на знание правил дорожного движения теперь можно пройти дистанционно с компьютера или ноутбука. Заявку подают через приложение eGov Mobile. Возможность сдать экзамен в ЦОНе сохраняется.

В приложении нужно авторизоваться, открыть раздел «Услуги ЦОН» и выбрать «Онлайн сдача теории». Затем указать категорию водительского удостоверения, подтвердить согласие на доступ к персональным данным через SMS с номера 1414 и оплатить услугу.

После оплаты в личном кабинете eGov появится персональная ссылка на экзамен. Она действует 30 дней с момента оплаты. Открыть её можно с компьютера или ноутбука.

Во время экзамена проверяют личность заявителя и контролируют ход тестирования. Воспользоваться ссылкой может только тот, кто подал заявку.

В Костанае хотят чаще штрафовать за повторные нарушения правил благоустройства Заместитель акима Костаная Алмат Исенбаев призвал полицию активнее применять штрафы к тем, кто систематически нарушает...

В Костанае за 10 месяцев выписали 80 штрафов за нарушение правил благоустройства За десять месяцев 2026 года в Костанае составили 5 188 протоколов за нарушение правил благоустройства....