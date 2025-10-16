Теоретический экзамен на знание правил дорожного движения теперь можно пройти дистанционно с компьютера или ноутбука. Заявку подают через приложение eGov Mobile. Возможность сдать экзамен в ЦОНе сохраняется.
В приложении нужно авторизоваться, открыть раздел «Услуги ЦОН» и выбрать «Онлайн сдача теории». Затем указать категорию водительского удостоверения, подтвердить согласие на доступ к персональным данным через SMS с номера 1414 и оплатить услугу.
После оплаты в личном кабинете eGov появится персональная ссылка на экзамен. Она действует 30 дней с момента оплаты. Открыть её можно с компьютера или ноутбука.
Во время экзамена проверяют личность заявителя и контролируют ход тестирования. Воспользоваться ссылкой может только тот, кто подал заявку.
В Костанае хотят чаще штрафовать за повторные нарушения правил благоустройства
В Костанае за 10 месяцев выписали 80 штрафов за нарушение правил благоустройства
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.