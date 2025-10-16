Заместитель акима Костаная Алмат Исенбаев призвал полицию активнее применять штрафы к тем, кто систематически нарушает правила благоустройства. По его словам, анализ данных с 2023 года показал, что одни нарушения стали фиксировать чаще, а другие — значительно реже.

Исенбаев подчеркнул, что главной задачей остаётся профилактика. За десять месяцев 2026 года городской отдел архитектуры выдал 1 957 рекомендаций по благоустройству. Ещё 2 227 рекомендаций предпринимателям выдали другие отделы акимата.

За отделами акимата и городскими учреждениями закрепили отдельные улицы. На этих участках специалисты регулярно проверяют состояние фасадов и прилегающих территорий, а собственникам объясняют, что нужно исправить.

Теорию на водительские права в Казахстане теперь можно сдать из дома Теоретический экзамен на знание правил дорожного движения теперь можно пройти дистанционно с компьютера или ноутбука....

В Костанае за 10 месяцев выписали 80 штрафов за нарушение правил благоустройства За десять месяцев 2026 года в Костанае составили 5 188 протоколов за нарушение правил благоустройства....