Аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал длительные сроки аренды земли под киосками. По его словам, в городе есть нестационарные торговые объекты, у которых срок аренды, предположительно, истекает в 2066 году. Глава города обратился за объяснениями к отделу земельных отношений.

«Нестационарные объекты, на которых есть текущий срок аренды. У нас тоже любители в свое время поставили. Есть такие у нас объекты, которые до 66-го года вроде аренды. Кто так давал отдел земельных отношений? У меня вопрос вообще. Как так можно было? Как вообще можно на киоск дать аренду до 66-го года? Что вообще? Я не знаю», — сказал аким города.

Жундубаев также высказался о случаях, когда владельцы киосков обращаются в акимат спустя несколько лет после окончания срока аренды.

«Это как головой надо думать вообще. И потом начинается у нас, срок аренды завершается, через три года приходит и начинает плакать. У меня там дома трое по лавкам или пятеро по лавкам. Кто-то болеет, кто-то на пенсию вышел. Начинается вот это хождение на прием к каким городам. Здесь тоже надо это жестко пресекать», — высказался Марат Жундубаев.

По словам акима, по нескольким объектам идут судебные споры. Предпринимателям он предложил арендовать места в крупных торговых объектах. Установку киосков, по его словам, будут разрешать при необходимости.

«Вот сейчас мы судимся. Есть у нас такие сейчас пару объектов, которые судятся до упора. Начинают общественников привлекать, СМИ привлекать. Ну я не знаю, но нужно понимать. Есть законодательство. Мы говорим, что в киоске мы сейчас просто так ставить не будем. Не нужны это. Есть торговые крупные объекты. Пожалуйста размещайте там, арендуйте. Если есть необходимость, мы разрешим. Но вот так просто оставаться возле магазина и торговать это неправильно», — подчеркнул аким.