С 2027 года в Казахстане изменится подход к назначению социальной помощи. Нуждаемость будут оценивать с помощью Цифровой карты семьи. В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, какие сведения попадут в расчёт и какие выплаты сохранятся в прежнем порядке.

Какие данные поступят от банков

По данным Минтруда, у системы нет доступа к персональным банковским выпискам. Она не видит чеки из магазинов, отдельные покупки и бытовые переводы между родственниками и друзьями.

Банки передают обобщённые зашифрованные показатели в виде диапазонов. Они могут отражать среднедневные остатки на счетах и вкладах, а также отдельные категории расходов. При расчёте берут нижнюю границу диапазона, а оценку проводят по семье в целом. По разъяснению ведомства, небольшие суммы на текущих счетах и картах, бытовые покупки, переводы и жилищные сбережения в Отбасы банке на результат не повлияют.

Как учтут жильё и автомобиль

Единственная квартира или автомобиль для повседневных нужд сами по себе не станут основанием для приостановления помощи. В расчёте могут учитывать несколько объектов недвижимости, дорогостоящий транспорт, коммерческие помещения, действующий бизнес и земельные участки площадью свыше пяти гектаров.

Автомобили и сельхозтехнику старше 20 лет, а также ветхое жильё при расчёте не учитывают. Для жилья старше 15 лет могут применять понижающий коэффициент в зависимости от материала стен. Такой коэффициент предусмотрен и для единственного жилья, которое находится в залоге у банка.

Система также учтёт действующую ипотеку, длительные просрочки по кредитам и расходы на содержание детей, пожилых родственников и членов семьи с инвалидностью или тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Какие выплаты сохранятся

По данным Минтруда, оценка нуждаемости не затронет пособия по инвалидности и потере кормильца. Для участников системы социального страхования сохранятся выплаты при потере работы, по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до полутора лет.

В ведомстве также сообщили, что с 2027 года матери смогут выйти на работу до того, как ребёнку исполнится полтора года, и сохранить выплату по уходу за ребёнком из Государственного фонда социального страхования в полном объёме.