Почти 50 обращений в Центр поддержки семьи Костаная поступили от людей, столкнувшихся с бытовым насилием. Всего с начала года в центр обратились за помощью более 800 раз. В этом году он стал самостоятельной организацией. Здесь помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и занимаются профилактикой бытового насилия.

Руководитель Центра поддержки семьи Айгуль Шарипова рассказала, что в Костанае также действует отдельный кризисный центр для пострадавших от бытового насилия.

«В городе Костанае еще функционирует отдельно Кризисный центр именно для лиц с бытовым насилием. Туда поступают граждане, которые уже непосредственно написали в полицию заявление прошли идентификацию и они могут там проживать до полугода. Но, есть такие лица, которые еще в процессе, то есть, например, они боятся, они не хотят писать заявление, они хотят оставаться анонимными, то есть работаем мы с ними».

В Центре поддержки семьи могут предоставить временное жильё на срок до месяца. Для этого предусмотрено несколько койко-мест с доступом к отдельной кухне и санузлам. Специалисты также оказывают юридическую помощь и помогают обращаться в государственные органы. Обращения принимают и через круглосуточный государственный контакт-центр по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей по номеру 111 .

Одной из заявительниц специалисты помогли установить отцовство и оформить алименты через суд. При содействии центра для её ребёнка также нашли спонсоров, которые помогли приобрести одежду и обувь.

В центре помогают восстановить документы и найти работу после освобождения из мест лишения свободы. Один из подопечных официально устроился на автозаправочную станцию. Другому помогли снять арест с банковских счетов и восстановить доступ к заработной плате.

Специалисты также планируют усилить работу с семьями в трудной жизненной ситуации, чьи дома отапливаются печами. Им будут помогать с вопросами пожарной безопасности и установкой датчиков угарного газа.