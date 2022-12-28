До сих пор верят. Миллионные кредиты оформляют на жителей Костанайской области мошенники

Костанайцы продолжают попадаться на уловки мошенников.

За прошедшие сутки сразу несколько жителей региона стали жертвами мошенников, поверив им на слово и доверив им свои персональные данные. Так, к 45-летней жительнице Лисаковска через приложение «WhatsApp» предложили помощь в оформлении кредита. Поверив мошенникам она лишилась личных средств в сумме 90 тыс. тенге. Женщина лично перевела средства через терминал.

Другое заявление поступило от жителя областного центра, который поверив псевдосотрудникам одного из банков о том, что на него хотят оформить кредит, передал свои личные данные. Мошенники воспользовавшись этим и оформили на него кредит на 150 тыс. тенге.

Житель Кушмуруна решил приобрести автомобиль и стал жертвой мошенников, которые попросили предоплату за покупку, которую он скинул через приложение одного из банков в сумме 1 млн 500 тыс. тенге.

37-летняя жительница Рудного также стала жертвой мошенников, которые оформили на нее кредит в сумме 3 млн. 310 тыс. тенге.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан быть бдительными и не доверять третьим лицам. Помните, что менеджеры банков не звонят на сотовые телефоны и не просят данные карт и личных счетов.

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