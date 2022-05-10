Доходность активов ЕНПФ с начала года составила меньше 1% при инфляции в 7,3%

Уровень доходности пенсионных активов за четыре месяца 2022 года составил 0,88%. Об этом свидетельствуют данные из выписки с ИПС вкладчика фонда.

При этом уровень инфляции за аналогичный период составил 7,3%. Таким образом, реальная доходность активов ЕНПФ с начала года сложилась отрицательной – минус 6,42%, передает informburo.kz

В январе-феврале доходность пенсионных активов достигала 4%. Большой рывок в доходности пенсионных накоплений был совершён в феврале, когда в Казахстане значительно вырос курс доллара.

На 1 апреля 2022 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с апреля 2021 года по март 2022 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 10,43% при инфляции 12%.

В ЕНПФ ранее отмечали, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные не являются показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры.

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