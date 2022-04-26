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Полномочия Елбасы исключают из Конституции

Фото:elbasy.kz

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В Конституции Казахстана сохранят статус Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил член рабочей группы по конституционной реформе на брифинге в СЦК, передает Tengrinews.kz.

«Что касается вопросов статуса Первого Президента, в Конституции у нас записано, что это регулируется Конституцией и конституционными законами. Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к законам, которые конкретизирует эта норма, а к самой Конституции.

То есть Первый Президент Республики Казахстан — это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, вы все видели, это весь мир видит, он будет закреплен в Конституции».

Отметим, что позже в рабочей группе заявили, что в проекте изменений и дополнений в Конституцию предлагается убрать статьи о конституционных полномочиях Елбасы. Подробности обещали предоставить позже.

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