Полномочия Елбасы исключают из Конституции

Фото:elbasy.kz
В Конституции Казахстана сохранят статус Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил член рабочей группы по конституционной реформе на брифинге в СЦК, передает Tengrinews.kz.
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«Что касается вопросов статуса Первого Президента, в Конституции у нас записано, что это регулируется Конституцией и конституционными законами. Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к законам, которые конкретизирует эта норма, а к самой Конституции.
То есть Первый Президент Республики Казахстан — это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, вы все видели, это весь мир видит, он будет закреплен в Конституции».
Отметим, что позже в рабочей группе заявили, что в проекте изменений и дополнений в Конституцию предлагается убрать статьи о конституционных полномочиях Елбасы. Подробности обещали предоставить позже.
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