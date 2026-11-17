Региональный уполномоченный по правам ребёнка Несибели Басенова сообщила, что держит на контроле ситуацию со школьником в Костанайской области. По её словам, мать ребёнка самостоятельно обратилась к ней в первой половине дня 16 ноября.
Басенова поговорила с женщиной, оказала содействие по вопросам защиты прав ребёнка в пределах своих полномочий и связалась с профильными государственными органами, включая правоохранительные. К работе подключены службы защиты прав детей.
Отдельно уполномоченный прокомментировала сведения о возможном давлении на мать школьника. Она подчеркнула, что эта информация требует проверки. До получения её результатов подтвердить факт давления и установить, от кого оно могло исходить, невозможно.
«Сейчас главное — обеспечить безопасность мальчика и оказать необходимую помощь ему и его семье», — заявила Басенова.
Полиция прокомментировала происшествие
Уполномоченный остаётся на связи с матерью школьника и следит за принимаемыми мерами. Она также призвала СМИ и пользователей социальных сетей не публиковать сведения, позволяющие установить личности детей, поскольку все участники происшествия несовершеннолетние.
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