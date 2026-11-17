Пассажирка рейса авиакомпании SCAT по маршруту Шымкент — Костанай Ульяна Гуляева рассказала о задержке после приземления. По её словам, самолёт сел в аэропорту Костаная в 06:35, однако пассажиры вышли из него только в 07:20.
Как пишет Гуляева, возникли сложности с подключением телетрапа. В итоге пассажиров доставили к зданию аэропорта на автобусе.
Пассажирка задалась вопросом, почему не удалось воспользоваться телетрапом и прошёл ли персонал необходимое обучение. Она также отметила, что у некоторых пассажиров могли быть пересадочные рейсы или поезд.
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