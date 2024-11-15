В Казахстане разрабатывают механизм жилищного кредитования с первоначальным взносом 10%. Об этом 17 ноября в кулуарах правительства сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков, передаёт Zakon.kz.

По его словам, по программам «7-20-25» и «Наурыз» первоначальный взнос составляет 20%, тогда как по отдельным программам господдержки — «2-10-20» и «5-10-25» — начинается от 10%.

Новый механизм предполагает привлечение заёмных средств на рыночных условиях с первоначальным взносом 10%.

Работа ведётся совместно с Отбасы банком. При этом реализовать механизм могут и через другие финансовые институты, включая Казахстанскую жилищную компанию и банки второго уровня. В частности, рассматривается участие банков, у которых есть программы жилищных строительных сбережений.

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