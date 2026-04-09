Министерство здравоохранения представило расчёты возможных зарплат специалистов первичного звена после введения доплат. Наиболее заметное повышение ожидается у работников с продолжительным стажем.

В сельской местности зарплата врача общей практики с максимальным стажем может вырасти с 534 до 760 тысяч тенге, а среднего медицинского персонала — с 284 до 401 тысячи тенге.

В городских поликлиниках для этих категорий специалистов прогнозируется увеличение с 425 до 607 тысяч и с 224 до 318 тысяч тенге соответственно.

Повышение предусмотрено и для сотрудников с минимальным стажем. В сельских медорганизациях зарплата врачей общей практики может увеличиться с 386 до 450 тысяч тенге, среднего медперсонала — с 221 до 256 тысяч. В городах — с 307 до 358 тысяч и со 173 до 202 тысяч тенге соответственно.

Приведённые суммы отражают расчётный уровень оплаты после введения доплат. Они не означают гарантированную зарплату для каждого сотрудника.

Отдельные меры поддержки предложены для психологов и социальных работников первичного звена. Минздрав рассматривает возможность учитывать психоэмоциональную нагрузку, связанную с их работой.

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