На совещании в акимате Костаная обсудили обращения жителей об отсутствии пешеходных переходов. В частности, горожане просят обустроить их возле дома №4 по улице Карбышева, дома №70 по улице Фролова и рядом с новым парком в микрорайоне Кунай.

Аким Костаная Марат Жундубаев напомнил, что уже поручал установить переход у входа в парк, где обустроен пешеходный мостик.

«Хотя бы зебру нанесите, знак поставьте. Раз мы сделали мостик-переход, реально там должен быть пешеходный переход. Установите. Я вам уже давал такое поручение», — заявил аким.

По обращению жителей улицы Карбышева глава города поручил оценить ситуацию и принять меры, если переход необходим для безопасности пешеходов.

«Если, это имеет за собой основу для безопасности, принимайте меры. Не игнорируйте», — подчеркнул Марат Жундубаев.

При этом аким призвал оценить расположение переходов по всему городу. По его словам, в районе Костанай-2 на отдельных участках они находятся слишком близко друг к другу — практически на каждом перекрёстке, через каждые 50 метров.

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