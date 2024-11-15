С 21 ноября в Казахстане начнут действовать обновлённые правила учёта детей и профилактики школьной травли. Об этом сообщили в Управлении по защите прав детей города Алматы.

В стране будут вести единую базу данных детей от рождения до 18 лет. В неё включат сведения о школьниках, дошкольниках, детях, не охваченных обучением, а также тех, кто систематически пропускает занятия без уважительной причины.

Информацию о регулярных прогулах будут ежемесячно согласовывать с полицией и вносить в Национальную образовательную базу данных до 10-го числа.

Изменится и порядок реагирования на буллинг. Органы управления образованием должны будут регистрировать поступившую информацию о травле в течение одного рабочего дня. Школы также обязаны организовать психологическую поддержку.

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