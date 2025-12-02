В Костанае на автостоянке центрального пляжа молодой человек сел на капот движущегося автомобиля. Нарушение заметили сотрудники Центра оперативного управления и передали информацию патрульным. В отношении молодого человека составили административный протокол. Водителя также привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей.
С помощью камер ЦОУ полицейские выявили и другие нарушения: повреждение дорожного покрытия во время дрифта и езду с выключенными фарами.
Для контроля за дорожной обстановкой патрульные также использовали беспилотники. За месяц с их помощью выявили 109 нарушений ПДД.
«Сотрудниками патрульной полиции с использованием БПЛА выявлено 109 нарушений ПДД», — сообщил инспектор батальона патрульной полиции УП Костаная Максат Махмутов.
Профилактические мероприятия проводят в том числе на улице Складской, где наблюдается интенсивное движение транспорта. Особое внимание уделяют опасным манёврам, включая пересечение двойной сплошной линии.
По данным полиции, выявлено 40 фактов несоблюдения требований дорожных знаков и разметки, три выезда на встречную полосу и 20 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам. Ещё 12 нарушений допустили сами пешеходы.
В полиции отмечают, что беспилотники помогают своевременно выявлять нарушения и контролировать дорожную обстановку.
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