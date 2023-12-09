Аким Костаная Марат Жундубаев не поддержал идею установки тёплых остановок по всему городу. На аппаратном совещании он заявил, что остановочные павильоны прежде всего должны защищать пассажиров от ветра, дождя и снега, а автобусы — ходить регулярно.
По словам главы города, остановка должна служить временным укрытием от непогоды. Для этого необходимо исключить сквозняки и попадание осадков внутрь. В последних установленных павильонах эти задачи в целом решены, однако входная группа остаётся слишком открытой. Аким предложил рассмотреть возможность её уменьшения.
Отдельно Жундубаев остановился на времени ожидания общественного транспорта.
«То есть, он подошёл к остановке, больше 15 минут он не должен стоять. Вот к этому надо стремиться, этого достигать», — сказал аким.
Если пассажиры ждут автобус более получаса, вопросы, по его словам, необходимо адресовать ответственным за организацию автобусного движения.
Повсеместную установку отапливаемых павильонов глава города назвал дорогостоящей и ненужной. При этом он допустил их размещение в исключительных случаях — там, где транспорт ходит реже, рядом нет домов и магазинов, а людям, особенно детям, необходимо укрытие от холода.
Для остальных городских остановок, по мнению акима, достаточно добротных павильонов, которые не продуваются и не протекают.
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